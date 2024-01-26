В финале мужского турнира австралийского мэйджора сыграют итальянец Янник Синнер и Даниил Медведев из страны-террориста.

Стали известны финалисты мужского одиночного разряда Australian Open-2024.

В решающем матче Открытого чемпионата Австралии за трофей сразятся итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев, который из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущен к соревнованиям только в нейтральном статусе.

В полуфинале Синнер победил серба Новака Джоковича со счетом 6:2, 6:2, 6:7, 6:3. Поединок длился 3 часа 26 минут.

В другом матче 1/2 финала Медведев одолел немца Александра Зверева – 5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 22 минуты.

Финальный матч мужского турнира Australian Open-2024 между Синнером и Медведевым состоится в воскресенье, 28 января.

Добавим, что в финале женского турнира Australian Open-2024 посоревнуются "нейтральная" белоруска Арина Соболенко и китаянка Чжэн Циньвэн, которая в полуфинале обыграла украинку Даяну Ястремскую. Этот поединок состоится в субботу, 27 января.

Напомним, в прошлом году чемпионами Australian Open стали Джокович и Соболенко.

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