"Динамо" — "Черноморец" / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" уступило одесскому "Черноморцу" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 0:2.

На протяжении игры подопечные Мацея Кендзерека превосходили соперника по моментам, но, несмотря на 21 удар по воротам (6 — в створ), ни разу так и не смогли забить. У команды Романа Григорчука за матч — 5 ударов по воротам (2 — в створ).

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Оба гола "моряки" забили в конце встречи. На 88-й минуте счет в противостоянии открыл Марьян Фарина, а на 90+1-й минуте отличился Даниил Алефиренко.

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Отметим, что поединок дважды приостанавливали из-за воздушной тревоги.

Обзор матча "Динамо" — "Черноморец"

После этого поражения "Динамо" с 26 очками осталось на третьем месте в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 12 баллами находится на 12-й позиции.

Впереди у "бело-синих" перенесенный матч 1-го тура против "Левого Берега", который состоится 2 декабря. Одесситы 6 декабря сыграют с "Буковиной" в рамках 15-го тура УПЛ.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" уступил "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

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