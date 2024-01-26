До України повернули тіла 77 невідомих захисників

Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого до України повернено тіла 77 загиблих військовослужбовців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що робота над цим велася тривалий час. Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.

У Штабі також відзначили роль Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ГУР розповіли деталі про обмін полоненими з Росією, який був запланований на 24 січня, але так і не відбувся. За твердженнями РФ, процес був зірваний начебто через падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області.

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