До України повернули тіла 77 невідомих захисників

У п'ятницю, 26 січня, до України повернули тіла 77 загиблих захисників.
Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого до України повернено тіла 77 загиблих військовослужбовців.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що робота над цим велася тривалий час. Полеглих Оборонців України було повернено завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об’єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин), ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України у Сумській області, ДПС України, іншими представництвами структур сектору безпеки та оборони України.
У Штабі також відзначили роль Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
"ЗС України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ГУР розповіли деталі про обмін полоненими з Росією, який був запланований на 24 січня, але так і не відбувся. За твердженнями РФ, процес був зірваний начебто через падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області.
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