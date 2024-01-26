Динамо – Балкані: онлайн-відеотрансляція контрольного матчу

Дивіться перший спаринг "біло-синіх" на зимових зборах.

У п'ятницю, 26 січня, київське "Динамо" проведе перший товариський матч на зимових тренувальних зборах у Туреччині.

Суперником підопічних Олександра Шовковського стане клуб "Балкані", який є чемпіоном Косова трьох останніх років.

Початок поєдинку заплановано на 16:00 за київським часом. Трансляція спарингу доступна на офіційному YouTube-каналі "біло-синіх".

Нагадаємо, "Динамо" вирушило на зимову перерву на п'ятому місці в УПЛ, набравши 28 очок після 14 зіграних матчів. Маючи три поєдинки в запасі, "біло-сині" за втраченими очками разом з "Шахтарем" лідирують у чемпіонаті України.

Після зимової паузи турнір поновиться 24 лютого (базова дата): у 18-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925".

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