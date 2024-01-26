Динамо – Балкани: онлайн-видеотрансляция контрольного матча

Смотрите первый спарринг "бело-синих" на зимних сборах.

В пятницу, 26 января, киевское "Динамо" проведет первый товарищеский матч на зимних тренировочных сборах в Турции.

Соперником подопечных Александра Шовковского станет клуб "Балкани", который является чемпионом Косово трех последних лет.

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени. Трансляция спарринга доступна на официальном YouTube-канале "бело-синих".

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в 18-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".

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