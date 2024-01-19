Пісторіус зробив заяву про допомогу Україні: "Не можемо йти ва-банк"

Німеччина не може ще збільшити військову допомогу Україні - як того хотіли б деякі західні союзники. Берлін вже дав "все та навіть більше".

Про це в інтерв'ю Tagesspiegel заявив очільник німецького Міністерства оборони Борис Пісторіус.

"Ми не можемо йти ва-банк, як вимагають деякі. Інакше ми самі будемо беззахисними", - висловився міністр.

За його словами, Берлін "давав все та навіть більше, все і стільки, скільки це було можливим". Пісторіус зауважив, що серед усіх країн Європейського Союзу військова допомога ФРН - найбільша. Міністр наполягає, що тепер інші країни блоку мають посилити допомогу.

"Всім має бути зрозуміло: якщо Путін виграє цю війну й окупує Україну, небезпека для території Альянсу, звичайно, також зросте", - наголосив німецький політик.

Нагадаємо, голова Міноборони Британії Грант Шеппс закликав інші країни активніше допомагати Україні. Він зазначив, що українців не можна кидати на самоті, коли вони захищаються від російських агресорів.

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