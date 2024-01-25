BILD: Шольц таємно сподівається на перемогу Трампа – причина

Експерт вважає, що Шольц міг би уявити себе в образі рятівника Європи від "ворога Трампа".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу колишнього американського президента Дональда Трампа на виборах у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Таку думку висловив німецький політичний експерт Вернер Патцельт у коментарі BILD.

За його словами, чим гірше буде налаштований до Європи президент США, тим більше буде потрібний досвідчений канцлер Німеччини. Це може гарантувати Шольцю переобрання восени 2025 року.

"У внутрішній політиці "образ ворога" у вигляді Трампа окрилює [Шольца], особливо всередині його власної партії та серед традиційних виборців СДПН", — вважає Патцельт.

Експерт додає, що Шольц міг би уявити себе в образі рятівника Європи від "ворога Трампа" і може використати подібне протиставлення вже під час підготовки до майбутніх виборів до Європарламенту.

На думку видання, президентство Трампа посилить запит у німецькому суспільстві на кандидатуру "досвідченого канцлера", що збільшить шанси Шольца та його партії на збереження влади за підсумками парламентських виборів у 2025 році.

"Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус також міг би позитивно виділитися на тлі Трампа, який дедалі менше хоче захищати Європу", — додав Патцельт.

Однак екс-глава Мюнхенської конференції з безпеки колишній німецький дипломат Вольфганг Ішингер попередив, що політичний курс Трампа поки що не визначений.

"Я настійно рекомендую не впадати в стан шоку до виборів у листопаді, як кролик перед змією, щодо того, чи США скоротять свою підтримку України при президентові Трампі.

Згадаймо: не Барак Обама і не Джо Байден були першими, хто відправив в Україну летальну зброю. Це сталося за часів президентства Дональда Трампа", – нагадав Ішингер.

Раніше журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш заявив, що Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні.

Нагадаємо, у New York Times пояснили, чому ЄС боїться перемоги Трампа.

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