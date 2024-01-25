Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні – журналіст

За словами Остапа Яриша, компроміс щодо України не в інтересах Трампа, бо це додало б балів Джо Байдену у передвиборній кампанії.

Експрезидент США Дональд Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради перемоги на виборах.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш із посиланням на джерела в американських ЗМІ.

За його словами, затримка з допомогою Україні в Конгресі пов’язана з тиском Трампа та його бажанням будувати виборчу кампанію на питаннях міграційної політики.

"Кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском Трампа і його бажанням будувати кампанію на питаннях міграції. Мовляв, компроміс щодо України/кордону не в його інтересах, бо це б додало балів Байдену перед виборами", – написав Яриш.

Зауважимо, що в США питання про мігрантів хочуть ухвалити разом із пакетом надання допомоги Україні. Через це виділення грошей Україні гальмується.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року президент США Джо Байден підписав закон про тимчасовий бюджет, який не передбачає допомоги Україні.

Пізніше стало відомо, що Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні.

Водночас, у Держдепартаменті впевнені, що Конгрес виділить допомогу Україні, але визнають, що "є питання часу".

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