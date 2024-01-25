Superукраїнці завітали на АЗК SOCAR

У середу, 24 січня, на АЗК SOCAR у Житомирі, Києві, Львові, Одесі та Рівному завітали superукраїнці – пацієнти Superhumans Center, які пройшли протезування та реабілітацію.

Поспілкуватися, дізнатися їхню історію та особисто подякувати мали змогу всі бажаючі.

Візит superукраїнців відбувся в рамках спільного проєкту SOCAR та Superhumans Center зі збору коштів на високофункціональні протези для українців, які постраждали від війни. Завдяки цій благодійній акції накопичено вже більше 1 млн грн, але збір ще триває. Кошти, отримані з продажу благодійних горняток «Мати змогу тримати цю каву» та шнурівок для взуття будуть передані до Superhumans Center – всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих і дітей.

Компанія SOCAR була першою в Україні, хто впровадив інклюзивність та безбар'єрність у мережі АЗК та має кілька нагород за доступність для маломобільних людей та батьків із дітьми. Всі комплекси інклюзивно обладнані – мають розсувні двері та пандуси, спеціально обладнані вбиральні, пеленальні столики, дитячі куточки та дитяче меню, аптечки з розширеним переліком спеціальних засобів та прилади для вимірювання артеріального тиску.

Окрім інклюзивності, SOCAR є взірцем у сервіс-дизайні для інших брендів заправок. Адже будь-який АЗК мережі – це цілий хаб послуг. Бізнес-майданчики для проведення зустрічей, маркети, повноцінні ресторани та передзамовлення страв і напоїв, які співробітники можуть винести просто до вашого авто, безконтактні термінали оплати SOCAR Pay, інтерактивні дитячі столики Multi-touch, безкоштовні Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонів, бізнес-куточки – все це та багато іншого є на кожному АЗК SOCAR.

Нагадаємо, мережа SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, де клієнти можуть скористатися послугами 57 АЗС із зручною та інклюзивною інфраструктурою.