Superукраинцы посетили АЗК SOCAR

В среду, 24 января, АЗК SOCAR в Житомире, Киеве, Львове, Одессе и Ровно посетили superукраинцы – пациенты Superhumans Center, которые прошли протезирование и реабилитацию.

Пообщаться, узнать их историю и лично поблагодарить могли все желающие.

Визит superукраинцев состоялся в рамках совместного проекта SOCAR и Superhumans Center по сбору средств на высокофункциональные протезы для пострадавших от войны украинцев. Благодаря этой благотворительной акции накоплено уже более 1 млн грн, но сбор еще продолжается. Средства, полученные с продажи благотворительных чашек «Мати змогу тримати цю каву» и шнуровок для обуви будут переданы Superhumans Center – всеукраинскому современному центру по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны взрослых и детей.

Компания SOCAR была первой в Украине, внедрившей инклюзивность и безбарьерность в сети АЗК и получила несколько наград за доступность для маломобильных людей и родителей с детьми. Все комплексы инклюзивно оборудованы – раздвижные двери и пандусы, специально оборудованные уборные, пеленальные столики, детские уголки и детское меню, аптечки с расширенным перечнем специальных средств и приборы для измерения артериального давления.

Помимо инклюзивности SOCAR является образцом в сервис-дизайне для других брендов заправок. Ведь любой АЗК сети – это целый хаб услуг. Бизнес-площадки для проведения встреч, маркеты, полноценные рестораны и предзаказ блюд и напитков, которые сотрудники могут вынести прямо к вашему авто, бесконтактные терминалы оплаты SOCAR Pay, интерактивные детские столики Multi-touch, бесплатные Wi-Fi, телефон, зарядки для смартфонов, бизнес-уголки – все это и многое другое есть на каждом АЗК SOCAR.

Напомним, сеть SOCAR Energy Ukraine представлена в 11 областях, где клиенты могут воспользоваться услугами 57 АЗС с удобной и инклюзивной инфраструктурой.