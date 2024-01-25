Європа досі отримує російський газ через Україну: чому уряд не зупинив це і що буде далі

РФ не виконує умов контракту, однак Україна подовжує транзит виключно для підтримки партнерів.

Європа продовжує отримувати російський газ через територію Україну відповідно до угоди 2019 року, укладеної між "Нафтогазом України" та "Газпромом". Її термін закінчується наприкінці 2024 року. У середу, 24 січня, словацький міністр Роберт Фіцо після зустрічі із прем'єром Денисом Шмигалем заявив, що постачання російського палива через Україну може бути збережено.

Що відомо про "газову" угоду, чи планує уряд її продовжувати і чи дійсно Фіцо та Шмигаль обговорювали ймовірність продовження транзиту газу із РФ - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Варто додати, що після вторгнення Росії до України більшість країн Євросоюзу відмовилися від російського блакитного палива, однак є декілька держав, які продовжують купляти газ у країни-агресорки.

Що передбачає угода між "Нафтогазом" та "Газпромом"

Договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік.

Однак на початку 2022 року через вторгнення Путіна оператор ГТС України припинив транзит російського газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" Луганської області.

За даними "Оператора ГТС України", 2023 року транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів). 2022 роком був 14,65 млрд кубометрів.

Чи обговорювали Шмигаль та Фіцо продовження угоди

У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який має проросійську позицію, зустрівся в Ужгороді із українським колегою Денисом Шмигалем. Після перемовин політик повідомив на своїй сторінці у Facebook, що начебто транзит газу із Росії бути збережений.

"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це чудова новина", - сказав Фіцо у дописі на Facebook.

Український прем'єр Денис Шмигаль та словацький прем'єр Роберт Фіцо / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Однак в українському уряду це спростовують. РБК-Україна із посиланням на джерело у Кабміні пише, що детально питання про транзит газу 2025 року не розглядалося на зустрічі очільника уряду України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. На запитання Фіцо "чи буде продовжено контракт?" український прем'єр заявив колезі, що чинний транзитний контракт із "Газпромом", який закінчується цього року, не може бути продовжений.

"Позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року, ми не збираємось домовлятися з росіянами та продовжувати контракт. Про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", - повідомили в прес-службі.

Журналісти Bloomberg звернулися до російського "Газпрому", втім, там відмовилися від коментаря.

Що каже "Нафтогаз" про ймовірність продовження транзиту російського газу

Наприкінці жовтня 2023 року очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов інтерв'ю Радіо Свобода наголосив, що у компанії не планують подовжувати транзитний контракт із Росією після закінчення терміну дії.

Він також додав, що РФ не виконує умов контракту, однак Україна подовжує транзит виключно для підтримки партнерів.

"Газпром" не сплачує за своїм контрактом по напряму ГВС "Сохранівка" (перебуває фактично в окупованій зоні), тому "Нафтогаз" недоотримує обсяги фінансування для того, щоб фактично забезпечувати (транзит – ред.), і виконує свої зобов'язання незалежно від того, подаючи позови проти "Газпрому" для виконання своїх зобов'язань", – сказав Чернишов.

"Газпром" може знайти "лазівку"

Видання Bloomberg пише, що навіть без нової угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" існує ймовірність, що Росія зможе зберегти маршрут постачання газу до ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні на аукціонах.

"Газпром" раніше використовував такі бронювання для постачання газу до Німеччини газогоном "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь і Польщу. Але вони припинилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - йдеться у статті.

Нагадаємо, 24 січня Денис Шмигаль зустрівся із проросійським прем'єром Словаччини Роберто Фіцо. Про що домовилися дві країни.

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