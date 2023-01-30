Українські хакери зламали архів "Газпрому"

Українські хакери зламали архів головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну — ПАТ "Газпром".

Про це йдеться у повідомленні у Telegram-каналі хакерів.

Архів місткістю 1.5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності, а саме звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині (Іркутська обл.- ред.), яка вважається одним з найбільших газових родовищ Росії.

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Нагадаємо, що раніше хакери запустили на телебаченні в Росії "вітання" від ЗСУ для ракетних військ та артилерії окупантів. На кадрах зображений російський диктатор Володимир Путін зі сльозами на очах, який каже: "Я обіцяв вам, що ми переможемо". Опісля починаються кадри з війни зі знищенням російських військ та їхньої техніки.

Також хакери зламали телебачення на окупованих територіях України і запустили відео з Зеленським.

Додамо, що наприкінці жовтня 2023 року хакери зламали ключові пропагандистські російські телеканали в окупованому Криму і показали відео зі знищенням ворожих кораблів.

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