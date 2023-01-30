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Украинские хакеры сломали архив "Газпрома"

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5175
Время на прочтение
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Украинские хакеры сломали архив "Газпрома"

Фото: Associated Press

IT-армия Украины получила доступ к информации о деятельности крупнейшего наполнителя российского госбюджета.

Украинские хакеры сломали архив главного спонсора терроризма и вторжение в Украину — ПАО "Газпром".

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале хакеров.

Архив вместимостью 1.5 Гб содержит более 6 тыс. файлов группы компаний "Газпром" по финансово-хозяйственной деятельности, а именно отчеты об испытаниях и бурениях, внедрении и настройке автоматизированных систем на Ковыктинской скважине (Иркутская обл.- ред.), которая считается одним из крупнейших газовых месторождений России

Напомним, что ранее хакеры запустили на телевидении в России "приветствие" от ВСУ для ракетных войск и артиллерии кафиров. На кадрах изображен российский диктатор Владимир Путин со слезами на глазах, говорящий: "Я обещал вам, что мы победим". Затем начинаются кадры с войны с уничтожением российских войск и их техники.

Также хакеры сломали телевидение на оккупированных территориях Украины и запустили видео с Зеленским.

В конце октября 2023 года хакеры сломали ключевые пропагандистские российские телеканалы в оккупированном Крыму и показали видео с уничтожением вражеских кораблей.

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Дата публикации
Просмотры
5175
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