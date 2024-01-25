Падіння Іл-76 є спланованою Росією провокацією – представник ГУР

У цій історії багато інформації, яка не стикується або свідчить про зумисні дії РФ, які можуть бути черговим воєнним злочином, черговим порушенням міднародного гуманітарного права, зазначив Андрій Юсов.

На борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали бути декілька VIP-персон, представників російської влади, і в тому числі військових, але в останній момент ФСБ наполегливо їм порекомендувало скористатися іншим видом транспорту. Це може свідчити про сплановану провокацію, підготовку дії умисного характеру, власне які призвели до цієї авіатрощі.

Про це в ефірі телемарафону 25 січня заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Тут багато запитань і багато інформації, яка не стикується або свідчить про зумисні дії Російської Федерації, які можуть бути і черговим воєнним злочином, черговим порушенням міднародного гуманітарного права і Женевської конвенції", – зазначив він.

Падіння літака Іл-76 під Бєлгородом

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В середу, 24 січня, у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Відповідну інформацію поширили роЗМІ та Міноборони країни-агресорки. За їхніми даними, на борту нібито перебували українські військовополонені, яких перевозили для обміну.

Головне управління розвідки підтвердило, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який так і не відбувся. Однак досі ГУР не має підтвердженої інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

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