Чи були полонені українці на борту Іл-76: коментар ГУР

Наразі українське Головне управління розвідки утримується від коментарів щодо оприлюднених Росії списків українських військовополонених, які нібито могли бути на борту літака Іл-76, що впав у Бєлгородській області.

Про це представник розвідки сказав у коментарі "Радіо Свобода".

"Коментувати не будемо, тому що для цього мають бути офіційні повідомлення від осіб, які відповідають за поводження з військовополоненими. Ні Сімоньян, ні Шарії до цього стосунку не мають. Тобто інформація офіційна від Міністерства оборони Росії або від інших структур. В іншому випадку це сприймається як свідома інформаційно-психологічна операція ворога", - наголосив Юсов.

За його словами, Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування, щоб точно з’ясувати усі деталі того, що сталось. Юсов пояснив, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку, в тому числі за транспортування до обміну.

"Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", - сказав представник ГУР.

До слова, раніше російська пропагандистка Маргарита Сімоньян опублікувала список з 65 імен з прізвищами українських військових, які нібито були на борту.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей.

Російські ЗМІ та Міноборони поширили інформацію, що нібито на борту перебували українські військовополонені, яких перевозили нібито для обміну. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець не може підтвердити, що там були українці.

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