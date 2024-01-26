Гендиректор МАГАТЕ відвідає Запорізьку АЕС

З початку повномасштабного вторгнення російських загарбників МАГАТЕ здійснило 102 місії в Україні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибуде з візитом на окуповану Запорізьку АЕС протягом наступних двох тижнів.

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Про це він заявив під час засідання Ради безпеки ООН.

Він заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників МАГАТЕ здійснило 102 місії в Україні.

"Я особисто привів вісім із них, у тому числі три на ЗАЕС, і незабаром поведу ще одну на ЗАЕС протягом найближчих двох тижнів", - заявив Гроссі.

Крім того, Гроссі нагадав, що це перша в історії війна, яка ведеться на об’єктах великої ядерно-енергетичної програми.

Гроссі зазначив, що ситуація з ядерною безпекою та захищеністю на ЗАЕС, зокрема, продовжує залишатися вкрай крихкою. З середини 2022 року зупинено шість реакторів станції – п’ять із них у режимі холодної зупинки та один – у режимі гарячої.

З його слів, потенційна небезпека великої ядерної аварії залишається дуже реальною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МАГАТЕ виявили мінування на ЗАЕС, розвідка оцінила ситуацію на станції.

Крім того, ми раніше інформували, що голова МАГАТЕ Гроссі заявив, що ЗАЕС втратила резервне джерело живлення на кілька годин цього тижня.

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