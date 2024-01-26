Астрологічний прогноз на 26 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію невеликих проєктів, які можна швидко закінчити – ті, що розраховані на перспективу, краще відкласти до початку наступного тижня.

Символ дня: Сходи до небес.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: помаранчевий, теракотовий, кораловий, цегляний.

Щасливе каміння дня: шпинель (приваблює щастя у особистому житті, захищає від бід), турмалін (нейтралізує негативні емоції, дарує натхнення та впевненість у собі), чароїт (покращує настрій, дарує гармонію у взаєминах із близькими людьми).

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: згортання крові знизиться, тому від хірургічних операцій — за винятком невідкладних — потрібно відмовитися.

Харчування дня: не можна як переїдати, так і голодувати. Від м'яса – особливо жирного – необхідно відмовитися на користь риби та грибів.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Магія та містика дня: можна очистити від негативу будь-які предмети, помістивши їх під проточну воду.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто виявляються віщими, але вимагають грамотного розшифрування.

Табу дня: не можна спілкуватися з неадекватними та агресивно налаштованими людьми.

Цитата дня: «Віз відпочиває взимку, сани – влітку, а кінь – ніколи» (єврейське прислів'я).

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