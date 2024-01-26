Британія закликала подвоїти допомогу Україні

Велика Британія закликає іноземних партнерів подвоїти допомогу Україні, щоб вона могла себе захистити від російських агресорів.

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Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Укрінформ.

"Минає 700 днів з моменту неспровокованого, незаконного, повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке завдає величезних руйнувань народу України. Наша відповідь має бути у вигляді сили, стійкості та єдності. Настав час подвоїти нашу підтримку, щоб Україна не лише перемогла у війні, але й вийшла з неї сильною, суверенною і вільною країною", - сказав він.

Британський посол підкреслив, що "зусилля Росії, спрямовані на підрив глобальної стабільності, мають бути та будуть зупинені". "Якщо ми дозволимо Росії зруйнувати цю стабільність, ризики для регіону ОБСЄ і світу будуть великими", - додав він.

Крім того, представник Британії відреагував на заяву Росії, про те, що Лондон "веде гібридну війну" проти Москви в Україні.

"Це – нісенітниця. Єдина війна, яка ведеться в Україні, а – це війна Росії проти України. І класифікувати таким чином підтримку Великою Британією України, яка захищається від жорстокого нападу, є ще одним прикладом дезінформації, яку ми так часто бачимо на цьому форумі", - сказав він.

Дипломат наголосив, що Велика Британія "віддана підтримці України в її прагненні захистити себе і продовжуватиме надавати непохитну підтримку Україні, доки вона не переможе".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд заявив, що Москва намагається перекласти відповідальність за наслідки своєї війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що у Держдепі висміяли бажання Путіна повернути Аляску.

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