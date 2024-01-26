Кремль все ще прагне повного знищення України — США в ОБСЄ

Промовистими в цьому плані є "слова Путіна та його спільників".

Російський диктатор Путін не змінив своїх планів щодо України та намагатиметься знищити сусідню державу і підкорити собі населення.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер на засіданні Постійної ради цієї організації у четвер у Відні, передає Укрінформ.

"У лютому, наступного місяця, виповнюється десять років відтоді, як Росія розпочала свою агресію проти України з незаконного вторгнення і подальшої окупації Криму. У лютому також виповнюється два роки відтоді, як Росія за підтримки Білорусі розпочала повномасштабну війну проти іншої держави-учасниці", - зазначив Карпентер.

Представник США завив, що промовистими в цьому плані є "слова Путіна та його спільників".

"16 січня Путін відкрито назвав своїм чиновникам у Москві українську територію, яку Росія зараз окупує, "завоюванням". Не може бути жодних сумнівів, що Кремль розглядає свою війну в імперіалістичних термінах", - сказав він.

Крім того, Карпентер нагадав про гучну заяву секретаря російського радбезу Медведєва, який "пішов ще далі", заявивши, що "існування України є смертельно небезпечним для українців" та сказав, що Росія примусить українців "капітулювати або померти".

"Зрозуміло, що Путін і його оточення розглядають Україну не як суверенну, незалежну державу, а як призовий об'єкт нерухомості для уявної імперії, керованої Кремлем, наповненої не вільними людьми, а населенням, яке вони зневажають і прагнуть підкорити своїй волі силою", - зазначив Карпентер.

Проте, він наголосив, що, всупереч прагненням Кремля, "євроатлантичне майбутнє України є цілком реальним".

"Переважна більшість українців знає, що їхня доля лежить в Європі, а не під російським поневоленням. Український народ обрав демократію, верховенство права, європейський і трансатлантичний шлях. Український народ вирішив боротися, щоб захистити свої домівки, свою свободу і незалежність своєї країни. Україна повинна перемогти в цій боротьбі, і Сполучені Штати стоять на боці України", - заявив очільник місії США в ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі висміяли бажання Путіна повернути Аляску.

Крім того, ми раніше інформували, що спецслужби Литви назвали справжню мету Путіна, не лише перемога у війні.

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