Великобритания призвала удвоить помощь Украине

Великобритания призывает иностранных партнеров удвоить помощь Украине, чтобы она могла себя оградить от российских агрессоров.

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Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд на заседании Постоянного совета этой организации в четверг в Вене, передает Укринформ.

"Проходит 700 дней с момента неспровоцированного, незаконного, полномасштабного вторжения России в Украину, которое наносит огромные разрушения народу Украины. Наш ответ должен быть в виде силы, устойчивости и единства. Пора удвоить нашу поддержку, чтобы Украина не только победила в войне, но и вышла из нее сильной, суверенной и свободной страной", — сказал он.

Британский посол подчеркнул, что "усилия России, направленные на подрыв глобальной стабильности, должны быть и будут остановлены". "Если мы позволим России разрушить эту стабильность, риски для региона ОБСЕ и мира будут велики", — добавил он.

Кроме того, представитель Британии отреагировал на заявление России о том, что Лондон "ведет гибридную войну" против Москвы в Украине.

"Это – чепуха. Единственная война, которая ведется в Украине, а – это война России против Украины. И классифицировать таким образом поддержку Великобританией Украины, которая защищается от жестокого нападения, является еще одним примером дезинформации, которую мы так часто видим на этом форуме. ", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Великобритания "отдана поддержке Украины в ее стремлении защитить себя и будет продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине, пока она не победит".

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель постоянного представителя США при ООН посол Роберт Вуд заявил, что Москва пытается переложить ответственность за последствия своей войны в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Госдепе высмеяли желание Путина вернуть Аляску.

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