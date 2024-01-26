Эксперт объяснил, почему важно переносить войну на территорию врага

Нанесение ударов по критической транспортной инфраструктуре является также важнейшим элементом борьбы с российскими агрессорами.

Украине важно наносить удары по российским объектам критической инфраструктуры и вообще переносить войну на территорию врага.

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Такое мнение высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире телеканала " Эспрессо ".

"Украина должна наносить удары по объектам критической и энергетической инфраструктуры России, сосредоточиться на этой задаче. Именно россияне нас этому научили, никто другой. Мы наносим ответный удар, это так называемый бумеранг. Потому что можно пытаться разрушить тот или иной цех, но в сегодняшние времена, когда производство очень рассредоточено и может быть перенесено на другие направления, мощности, более целесообразным выглядит попытка уничтожить именно энергетические объекты. Без электроэнергии заводы РФ не будут работать", — сообщил он.

Грабский заявил, что нанесение ударов по критической транспортной инфраструктуре является также важнейшим элементом борьбы с российскими агрессорами. Он напомнил, что для РФ железная дорога является ключевым элементом логистики.

"Их плотность не так высока как в Украине. Противник некоторое время пытался наносить удары по железной дороге, но впоследствии прекратил, потому что это безумие. Но в случае с Россией это работает достаточно эффективно", — добавил он.

Полковник запаса ВСУ заявил, что перенос войны на территорию РФ отвечает нашим основным задачам вооруженной борьбы по освобождению наших территорий и остановке противника.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт назвал причины для перенесения войны на территорию РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Мариуполь хотят превратить военную базу.

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