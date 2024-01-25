Мариуполь хотят превратить в военную базу: видео

Оккупанты продолжают наращивать силы в Мариуполе и вокруг города. Пополняют военные базы и прокладывают железную дорогу, которая соединяла бы город с российским Ростовом.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что захватчики также заявили о планах открытия до конца 2024 года филиала нахимовского военно-морского училища. Там планируется готовить 560 военных. Здание возводят в Приморском районе города. В нем уже сделали "главное" – цитаты российского диктатора Путина.

"Оккупанты пытаются превратить Мариуполь в военную базу. Ведь город остается важным логистическим пунктом захватчиков. Постоянно фиксируем опрокидывание техники, а теперь ускоренными темпами возводят военное училище. При этом город русифицируется, ведь так называемых "студентов" будут набирать из пространств России", — сообщил. Мариуполь Вадим Бойченко.

Оккупанты пытаются превратить Мариуполь в военную базу

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе жители жалуются на неубранные от снега дороги. В городе произошел ледовый коллапс.

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