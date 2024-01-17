Оккупированный Мариуполь находится на грани эпидемии: детали

Во временно оккупированном Мариуполе быстро распространяются инфекционные заболевания. К сожалению, в городе возможна эпидемия.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Что известно

Как отмечается, за последние четыре недели во временно оккупированном городе увеличилось количество больных вирусными инфекциями. Каждый день все больше горожан обращаются в медучреждения, чтобы получить помощь. Среди симптомов – высокая температура, сильный кашель и другие проявления.

"Оккупанты не сообщают, это ли вспышка ОРВИ или коронавирусной инфекции COVID-19. Больницы никак не подготовили к периоду распространения инфекционных заболеваний, особенно что касается больных коронавирусом. В медучреждениях не хватает необходимых препаратов и оборудования", –

Из-за низкого уровня медицины в оккупации, акцентируют в ведомстве, заболеваемость растет.

Ранее стало известно, что россияне завозят на оккупированные территории врачей из Карелии.

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