Оккупанты обстреляли Берислав на Херсонщине — есть пострадавшие

Россияне ударили по Бериславу на Херсонщине.

Оккупационная армия России днем 17 января обстреляла Берислав в Херсонской области — в результате атаки трое пострадавших.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

У 60-летней женщины в результате атаки – взрывная травма и ранение головы. Такие же ранения у ее мужа в возрасте 62 лет.

Супруги во время атаки находились в собственном доме.

Взрывную травму и ранение руки также получил 54-летний мужчина. Все пострадавшие получили медицинскую помощь.

Напомним, Прокудин показал последствия обстрела оккупантами Херсона (видео).

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