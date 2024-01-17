Разблокирование границы с Польшей: когда исчезнут очереди на КПП

Ситуация на разблокированных пунктах пропуска на польско-украинской границе стабилизируется в ближайшее время.

Вся граница с Польшей полностью разблокирована. Впрочем, очереди на разблокированных пунктах пропуска все еще есть. Ситуация перед КПП стабилизируется в ближайшее время.

Об этом в эфире RMF сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.

По его словам, в ближайшие дни очереди на пограничных переходах исчезнут.

Климчак также рассказал, что после подписания соглашения с перевозчиками он поговорил по телефону с вице-премьер-министром Украины Александром Кубраковым. Польский министр подчеркнул, что от выполнения требований митингующих украинской стороной зависит, возобновят ли они акцию протеста 1 марта.

Дариуш Климчак также заверил, что сделает все возможное, чтобы до 1 марта выполнить требования польских перевозчиков.

Глава Министерства инфраструктуры Польши также отметил, что Киев пошел на встречу Варшаве по отмене электронной очереди для пустых фур на польской регистрации, которые возвращаются из Украины. Также срок пребывания в Украине польских грузовиков продлили от 20 до 60 дней.

Блокировка польской границы

Накануне 16 января стало известно, что польские фермеры останавливают протесты на границе с Украиной. Польские дальнобойщики достигли согласия с правительством по "определенным условиям".

Вечером того же дня стало известно, что вся граница с Польшей полностью разблокирована. Последним завершился протест возле "Ягодина".

Еще 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы на трех КПП, а затем акции протеста распространились и на четвертый пункт пропуска. Забастовщики потребовали вернуть систему коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и ограничить их количество до уровня, действовавшего до полномасштабного вторжения России.

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