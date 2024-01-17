Розблокування кордону з Польщею: коли зникнуть черги на КПП

Ситуація на розблокованих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні стабілізується найближчим часом.

Увесь кордон із Польщею повністю розблокований. Втім, черги на розблокованих пунктах пропуску досі є. Ситуація перед КПП стабілізується вже найближчим часом.

Про це в ефірі RMF повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак.

За його словами, найближчими днями черги на прикордонних переходах зникнуть.

Клімчак також розповів, що після підписання угоди з перевізниками він поговорив телефоном з віцепрем'єр-міністром України Олександром Кубраковим. Польський міністр наголосив, що від виконання вимог мітингувальників українською стороною залежить, чи відновлять вони акцію протесту 1 березня.

Даріуш Клімчак також запевнив: зробить усе можливе, аби до 1 березня виконати вимоги польських перевізників.

Очільник Міністерства інфраструктури Польщі також зауважив, що Київ пішов на зустріч Варшаві щодо скасування електронної черги для порожніх фур на польській реєстрації, які повертаються з України. Також термін перебування в Україні польських вантажівок продовжили від 20 до 60 днів.

Блокування польського кордону

Напередодні, 16 січня, стало відомо, що польські фермери зупиняють протести на кордоні з Україною. Польські далекобійники досягли згоди з урядом щодо "певних умов".

Ввечері того ж дня стало відомо, що увесь кордон із Польщею повністю розблокований. Останнім завершився протест біля "Ягодина".

Ще 6 листопада польські перевізники оголосили блокаду кордону на трьох КПП, а згодом акції протесту поширилися і на четвертий пункт пропуску. Страйкарі вимагали повернути систему комерційних дозволів для українських перевізників та обмежити їхню кількість до рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення Росії.

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