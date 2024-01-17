Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині – є постраждалі

Росіяни вгатили по Бериславу на Херсонщині.

Окупаційна армія Росії вдень 17 січня обстріляла Берислав на Херсонщині – внаслідок атаки троє постраждалих.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У 60-річної жінки внаслідок атаки – вибухова травма та поранення голови. Такі ж поранення у її чоловіка віком 62 роки.

Подружжя під час атаки перебувало у власному будинку.

Вибухову травму та поранення руки також отримав 54-річний чоловік. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, Прокудін показав наслідки обстрілу окупантами Херсона (відео).

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