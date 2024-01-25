Маріуполь хочуть перетворити на військову базу: відео

Окупанти продовжують нарощувати сили у Маріуполі та навколо міста. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що загарбники також заявили про плани відкрити до кінця 2024 року філії нахімовського військово-морського училища. Там планують готувати 560 військових. Будівлю зводять у Приморському районі міста. У ній вже зробили "головне" – цитати російського диктатора Путіна.

"Окупанти намагаються перетворити Маріуполь на військову базу. Адже місто залишається важливим логістичним пунктом загарбників. Постійно фіксуємо перекидання техніки, а тепер пришвидшеними темпами зводять військове училище. При цьому місто русифікується, адже так званих "студентів" набиратимуть з просторів рф", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Окупанти намагаються перетворити Маріуполь на військову базу

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Маріуполі мешканці скаржаться на неприбрані від снігу дороги. В місті стався льодовий колапс.

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