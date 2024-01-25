Перемовини про вступ України до ЄС: в Кабміні шокували заявою

Україна фактично почала переговорний процес щодо приєднання до Європейського Союзу. Вже почалася його підготовка.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомила віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

"Сьогодні ми вже почали фактично переговорний процес, його підготовку. Це дуже важливий етап, коли має бути проведена основна аналітика перед переговорною позицією. Звичайно, в березні ми очікуємо чергове засідання на рівні лідерів. Буде засідання комітету міністрів з європейських справ, готуються технічні документи”, - наголосила Стефанішина.

Водночас вона впевнена, що ми будемо очікувати гарних рішень.

“Але з точки зору наших очікувань, оскільки, як я жартую, Україна вперше приєднується до Європейського союзу, можу сказати, що цей процес стартував насправді сьогодні”, - підкреслила віцепрем’єрка.

Нагадаємо, що Євросоюз готує потужну підтримку України до річниці повномасштабної війни.

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