В Госдепе высмеяли желание Путина вернуть Аляску

Речь идет об указе Путина об исследовании и регистрации собственности РФ за рубежом, который привлек внимание блогеров. Они считают, что цель диктатора – объявить незаконной продажу Россией Аляски в 1867 году.

В Госдепартаменте США опровергли информацию о том, что президент России Владимир Путин приказал своему правительству изучить бывшую "недвижимость" страны за границей. В ведомстве отметили, что Аляска останется в руках Америки.

Об этом сообщает The Hill.

Напомним, на прошлой неделе Путин подписал указ о выделении средств на исследование и регистрацию российской собственности за границей, в том числе и на бывших территориях Российской империи и СССР. В этом указе конкретно Аляска не упоминалась, но документ привлек внимание военных блогеров, заявивших, что Путин использовал указ, чтобы объявить незаконной продажу Россией Аляски в 1867 году.

Реакция США по поводу желания России вернуть Аляску

"Ну, я думаю, я могу говорить от имени всех нас в правительстве США и сказать, что он (Путин – ред.) точно не получит это (Аляску – ред.) назад", – заявил на брифинге заместитель главного спикера Госдепартамента Ведант Пател, вызывая смех у аудитории.

Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на ответ Госдепартамента, написав в Сети: "По словам представителя Госдепа, Россия не получит обратно Аляску, проданную США в 19 веке. Тогда это все. И мы будем ждать, когда ее вернут в любой день. Теперь войны не избежать". К своему сообщению политик добавил смайл.

На прошлой неделе американский Институт изучения войны отметил, что "точные параметры того, что является нынешней или исторической собственностью России, неясны".

"Кремль может использовать "защиту" своего имущества, на которое претендует, в странах за пределами их международно признанных границ, чтобы передать механизмы мягкой силы в постсоветских и соседних государствах, которые в конечном итоге направлены на внутреннюю дестабилизацию", — говорится в отчете Института по поводу российской наступательной кампании.

Аналитики указали на сообщение в Telegram российского военного блогера, предположившего, что РФ может начать принимать закон на Аляске и в некоторых частях Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

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Издание напомнило, как в 2014 году Путин во время вопросов и ответов перед слушателями в студии назвал продажу Аляски в 1867 году "недорогой" и утверждал, что людям "не стоит этим беспокоиться".

В то время как глава Кремля, похоже, уменьшил продажу, российский законодатель Сергей Миронов в декабре 2023 года намекнул, что Москва вернет свои бывшие территории в будущем.

"Вы хотели нового мирового порядка? Получить и подписать. Венесуэла аннексировала 24-й штат Гайана-Эссекибо. Это происходит просто под носом у некогда большого гегемона Соединенных Штатов. Мексике остается только вернуть Техас и остальное. Американцам пора подумать о своем будущем. А также об Аляске", – написал Миронов в Сети.

К слову, летом 2022 года глава Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что США следует помнить о том, что Аляска была российской и государство может начать ее "возвращать". А вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой предложил провести референдум на Аляске.

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