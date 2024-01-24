США поддержат бюджет Украины – Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен 23 января заверила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, что администрация Байдена намерена обеспечить бюджетную поддержку Киеву в размере $11,8 миллиарда в рамках запроса на дополнительное финансирование со стороны США.

Об этом пишет Reuters.

В заявлении Министерства финансов США по результатам он-лайн встречи между двумя официальными лицами говорится, что Еллен "подчеркнула важность того, чтобы Конгресс как можно быстрее принял меры по финансовой поддержке Украины".

Дополнительный бюджетный запрос администрации Байдена на выделение Украине еще $61 миллиарда, включая бюджетную поддержку и $30 миллиардов для Министерства обороны США на поставку Украине оружия и другую поддержку, уже несколько месяцев находится на рассмотрении в Конгрессе, поскольку республиканцы требуют, чтобы он был объединен с изменениями по усилению контроля безопасности на границе США и Мексики.

Эта мера также предусматривает выделение 14 миллиардов долларов в помощь Израилю. Конгресс на прошлой неделе принял временную меру, чтобы сохранить финансирование американских государственных учреждений.

В Министерстве финансов заявили, что лидерство США в предоставлении прямой бюджетной поддержки Украине станет катализатором других доноров, которые, как ожидается, обеспечат примерно три четверти потребностей Украины во внешнем финансировании 2024 года, поддерживающих жизненно важные правительственные операции, включая больницы, школы и службы быстрого реагирования

"Финансовая поддержка Украины остается неразрывно связанной с ее успехом на поле боя", — заявили в Минфине.

Также добавили, что финансовая поддержка Украины демонстрирует решимость США и их союзников защищать территориальный суверенитет и свободы демократических стран.

"Предоставление финансовой поддержки Украине поможет ей выиграть войну и продвинуть интересы национальной безопасности США в глобальном масштабе", — добавили в ведомстве.

Напомним, Остин призвал союзников предоставить Украине больше систем ПВО.

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