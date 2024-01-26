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Астрологический прогноз на 26 января

Астрологический прогноз на 26 января

Лестница - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших проектов, которые можно быстро закончить – те, что рассчитаны на перспективу, лучше отложить до начала следующей недели. 

Символ дня: Лестница в Небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, кирпичный. 

Счастливые камни дня: шпинель (привлекает счастье в линой жизни, защищает от бед), турмалин (нейтрализует негативные эмоции, дарит вдохновение и уверенность в себе), чароит (улучшает настроение, дарит гармонию в отношениях с близкими людьми). 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: свёртываемость крови снизится, поэтому от хирургических операций – за исключением неотложных – нужно отказаться. 

Питание дня:нельзя как переедать, так и голодать. От мяса – особенно жирного – необходимо отказаться в пользу рыбы и грибов. 

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться. 

Магия и мистика дня: можно очистить от негатива любые предметы, поместив их под проточную воду. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но требуют грамотной расшифровки. 

Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными людьми. 

Цитата дня: «Воз отдыхает зимой, сани летом, а лошадь - никогда» (еврейская пословица). 

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