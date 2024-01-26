Астрологический прогноз на 26 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших проектов, которые можно быстро закончить – те, что рассчитаны на перспективу, лучше отложить до начала следующей недели.
Символ дня: Лестница в Небеса.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: оранжевый, терракотовый, коралловый, кирпичный.
Счастливые камни дня: шпинель (привлекает счастье в линой жизни, защищает от бед), турмалин (нейтрализует негативные эмоции, дарит вдохновение и уверенность в себе), чароит (улучшает настроение, дарит гармонию в отношениях с близкими людьми).
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: свёртываемость крови снизится, поэтому от хирургических операций – за исключением неотложных – нужно отказаться.
Питание дня:нельзя как переедать, так и голодать. От мяса – особенно жирного – необходимо отказаться в пользу рыбы и грибов.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Магия и мистика дня: можно очистить от негатива любые предметы, поместив их под проточную воду.
Сны дня: сны нынешней ночи часто оказываются вещими, но требуют грамотной расшифровки.
Табу дня: нельзя общаться с неадекватными и агрессивно настроенными людьми.
Цитата дня: «Воз отдыхает зимой, сани летом, а лошадь - никогда» (еврейская пословица).
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