Китай призывает Иран сдержать нападения хуситов на суда в Красном море — Reuters

Пекин четко дал понять, что будет очень разочарован, если какие-либо суда, связанные с Китаем, будут поражены.

Представители властей Китая призвали иранских коллег помочь сдержать нападения на корабли в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на четыре иранских источника и дипломата.

Источники издания сообщают, что на нескольких недавних встречах в Пекине и Тегеране состоялось обсуждение нападений и торговли между Китаем и Ираном.

"По сути, Китай говорит: "Если нашим интересам будет нанесен какой-либо ущерб, это повлияет на наш бизнес с Тегераном. Так что скажите хуситам проявить сдержанность", — цитирует издание иранского дипломата.

Также источники издания сообщают, что Пекин четко дал понять, что будет очень разочарован Тегераном, если любые суда, связанные с Китаем, будут поражены или интересы страны каким-либо образом пострадают.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Великобритания нанесли дополнительные удары по объектам хуситов в Йемене.

Кроме того, мы ранее информировали, что хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами.

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