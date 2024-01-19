США в Йемене уничтожили противокорабельные ракеты хуситов

Военные Соединенных Штатов уничтожили несколько противокорабельных ракет хуситов в Йемене, угрожавших торговым судам и кораблям ВМС США.

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Об этом информирует US Central Command в сети X.

В сообщении указывается, что силы Центрального командования США 18 января нанесли удары по двум противокорабельным ракетам хуситов, которые были нацелены и готовы к запуску по южной части Красного моря.

Военные США сообщили, что они обнаружили и уничтожили ракеты в контролируемых хуситами частях Йемена, поскольку они представляли угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красном море хуститы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.

Кроме того, мы ранее информировали, что США нанесли удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов.

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