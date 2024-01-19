США у Ємені знищили протикорабельні ракети хуситів

США 18 січня завдали ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів.

Військові Сполучених Штатів знищили кілька протикорабельних ракет хуситів у Ємені, які загрожували торговим суднам і кораблям ВМС США.

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Про це інформує U.S Central Command у мережі X.

У повідомленні вказується, що сили Центрального командування США 18 січня завдали ударів по двох протикорабельних ракетах хуситів, які були націлені та готові до запуску по південній частині Червоного моря.

Військові США повідомили що вони виявили та знищили ракети у контрольованих хуситами частинах Ємену, оскільки вони становили загрозу для торгових суден і кораблів ВМС США в регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Червоному морі хусити помилково атакували танкер з російською нафтою.

Крім того, ми раніше інформували, що США завдали удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів.

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