Хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами

Экипаж наблюдал, как ракеты упали в воду вблизи судна.
Военные Соединенных Штатов заявили, что с территории Йемена хуситы атаковали американское судно Chem Ranger двумя баллистическими ракетами.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США.
"18 января около 21:00 по времени Саны (20:00 по Киеву – ред.) поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger, ходящему под флагом Маршалловых островов, принадлежит США и эксплуатируется греческой компанией", – говорится в сообщении.
Кроме того, военные США отметили, что экипаж наблюдал, как ракеты упали в воду вблизи судна.
Сообщений о ранении или повреждении судна не поступало, оно продолжило движение.
Напомним, ранее сообщалось, что в Красном море хуститы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.
Кроме того, мы ранее информировали, что США нанесли удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов.
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