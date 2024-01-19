Хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами

Экипаж наблюдал, как ракеты упали в воду вблизи судна.

Военные Соединенных Штатов заявили, что с территории Йемена хуситы атаковали американское судно Chem Ranger двумя баллистическими ракетами.

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Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных Сил США.

"18 января около 21:00 по времени Саны (20:00 по Киеву – ред.) поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger, ходящему под флагом Маршалловых островов, принадлежит США и эксплуатируется греческой компанией", – говорится в сообщении.

Кроме того, военные США отметили, что экипаж наблюдал, как ракеты упали в воду вблизи судна.

Сообщений о ранении или повреждении судна не поступало, оно продолжило движение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Красном море хуститы ошибочно атаковали танкер с российской нефтью.

Кроме того, мы ранее информировали, что США нанесли удар в Йемене по четырем противокорабельным баллистическим ракетам хуситов.

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