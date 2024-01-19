Хусити атакували корабель США балістичними ракетами

Екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.
Військові Сполучених Штатів заявили, що з території Ємену хусити атакували американське судно Chem Ranger двома балістичними ракетами.
Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США.
"18 січня близько 21:00 за часом Сани (20:00 за Києвом – ред.) підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по судну Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США та експлуатується грецькою компанією", - йдеться у повідомленні.
Крім того, військові США зазначили, що екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.
Наразі повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, воно продовжило рух.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Червоному морі хусити помилково атакували танкер з російською нафтою.
Крім того, ми раніше інформували, що США завдали удару в Ємені по чотирьох протикорабельних балістичних ракетах хуситів.
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