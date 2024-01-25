В Україні 2024 року планують будівництво 4 нових атомних реакторів – Галущенко

Всі реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС.

Влітку або восени 2024 року в Україні планують розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати втрачені через війну з РФ енергетичні потужності.

Про це в четвер, 25 січня, повідомив агентству Reuters міністр енергетики Герман Галущенко.

Два блоки з реакторами базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії, інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Всі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС, додав Галущенко.

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“Думаю, що [розпочнемо будівництво] влітку-восени”, – сказав міністр, зауваживши, що для початку робіт потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати.

В агентстві нагадали, що будівництво 3-го і 4-го реакторів Хмельницької АЕС розпочали ще в 1980-х роках, але згодом заморозили.

За роки незалежності в Україні було побудувано загалом три нові атомні реактори – по одному на Запорізькій, Хмельницькій і Рівненській АЕС.

Сьогодні три АЕС на підконтрольній Україні території забезпечують понад 55% потреб країни в електроенергії, але Київ має намір розширити цей сектор, щоб компенсувати тимчасову втрату Запорізької АЕС, найбільшої атомної станції в Європі.

Нагадаємо, Rolls-Royce веде переговори з найбільшою приватною енергетичною компанією України про будівництво низки міні-АЕС.

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