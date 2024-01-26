Гендиректор МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС

С начала полномасштабного вторжения российских захватчиков МАГАТЭ совершило 102 миссии в Украине.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет с визитом на оккупированную Запорожскую АЭС в течение следующих двух недель.

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Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН.

Он заявил, что с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков МАГАТЭ совершило 102 миссии в Украине.

"Я лично привел восемь из них, в том числе три на ЗАЭС, и вскоре поведу еще одну на ЗАЭС в ближайшие две недели", — заявил Гросси.

Кроме того, Гросси напомнил, что это первая в истории война, ведущаяся на объектах обширной ядерно-энергетической программы.

Гросси отметил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на ЗАЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой. С середины 2022 остановлено шесть реакторов станции – пять из них в режиме холодной остановки и один – в режиме горячей.

По его словам, потенциальная опасность крупной ядерной аварии остается очень реальной.

Напомним, ранее сообщалось, что в МАГАТЭ обнаружили минирование на ЗАЭС, разведка оценила ситуацию на станции.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ЗАЭС потеряла резервный источник питания на несколько часов на этой неделе.

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