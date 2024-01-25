Были ли пленные украинцы на борту Ил-76: комментарий ГУР

В настоящее время украинское Главное управление разведки воздерживается от комментариев относительно обнародованных России списков украинских военнопленных, которые якобы могли быть на борту упавшего в Белгородской области самолета Ил-76.

Об этом представитель разведки сказал в комментарии "Радио Свобода".

"Комментировать не будем, потому что для этого должны быть официальные сообщения от лиц, отвечающих за обращение с военнопленными. Ни Симоньян, ни Шарии к этому отношению не имеют. То есть информация официальная от Министерства обороны России или других структур. В противном случае это воспринимается как сознательная информационно психологическая операция врага", — подчеркнул Юсов.

По его словам, Украина настаивает на проведении международного расследования, чтобы точно выяснить все детали произошедшего. Юсов пояснил, что по нормам международного права именно государство, удерживающее военнопленных, ответственно за их безопасность, в том числе за транспортировку к обмену.

"Мы можем предположить любые сценарии, включая сознательную провокацию, также с использованием украинских военнопленных фактически как живого щита для транспортировки БК и вооружения для ракетных комплексов, уничтожающих украинские города", — сказал представитель ГУР.

К слову, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала список из 65 имен с фамилиями украинских военных, якобы находившихся на борту.

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ упал самолет Ил-76. Предварительно инцидент произошел в Корочанском районе в селе Яблоново. РосСМИ утверждают, что на борту в общей сложности было якобы около 70 человек.

Российские СМИ и Минобороны распространили информацию, что якобы на борту находились украинские военнопленные, которых перевозили якобы для обмена. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец не подтвердит, что там были украинцы.

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