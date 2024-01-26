Республіканці шукають "план Б" для допомоги Україні

Лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл висунув ідею про можливе розірвання зв’язку між виділенням грошей для допомоги Києву та безпекою кордону з Мексикою.

Прихильники допомоги Україні від Республіканської партії починають шукати "план Б", оскільки законопроєкт Сенату, який пов’язує виділення грошей для України з реформами безпеки кордону, не має шансів пройти в Палаті представників.

Про це повідомляє видання The Hill.

Один із сенаторів від Республіканської партії на умовах анонімності повідомив виданню, що лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл знає, що його однопартієць, спікер Палати представників Майк Джонсон навіть не винесе цей законопроєкт на розгляд. Зокрема, сенатор сказав, що Дональд Трамп, який виступає проти сенатського законопроекту про кордон, має “великий вплив на Палату представників і особливо на Джонсона”.

Республіканці в Сенаті вважають, що саме тому МакКоннелл висунув ідею про можливе розірвання зв’язку між українськими грошима та безпекою кордону, сказавши колегам, що прийняти пакет заходів щодо безпеки кордону під час праймеріз президентських виборів республіканців буде важко.

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Помічник республіканців у Сенаті сказав, що МакКоннелл, схоже, шукає виходу, щоб відокремити фінансування України від законопроєкту про безпеку кордонів.

Сенатор від Республіканської партії, який взяв участь у спеціальній конференції щодо фінансування України, сказав, що МакКоннелл “закладає передумову” для переміщення фінансування України без компонентів реформи кордону, і припустив, що він може спробувати включити військову допомогу Україні в звичайний пакет витрат для фінансування уряду до кінця цього року.

Конгрес повинен прийняти два пакети фінансування до 1 і 8 березня, щоб уникнути часткового припинення роботи уряду.

Представник Сенату від республіканців Джон Тун, перший заступник МакКоннелла, заявив журналістам у четвер, що лідери все ще сподіваються прийняти фінансування України та реформи безпеки кордону в одному пакеті, але визнав, що законопроєкт стоїть на “критичному моменті”, і лідерам, можливо, доведеться перейти до “плану Б”, при цьому не уточнивши, що саме цей план передбачає.

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні, заради перемоги на виборах.

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