Республиканцы ищут "план Б" для помощи Украине

Лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл выдвинул идею о возможном расторжении связи между выделением денег для помощи Киеву и безопасностью границы с Мексикой.

Сторонники помощи Украине от Республиканской партии начинают искать "план Б", поскольку у законопроекта Сената, который связывает выделение денег для Украины с реформами безопасности границы, нет шансов пройти в Палате представителей.

Об этом сообщает издание The Hill.

Один из сенаторов от Республиканской партии на условиях анонимности сообщил, что лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл знает, что его однопартиец, спикер Палаты представителей Майк Джонсон даже не вынесет этот законопроект на рассмотрение. В частности, сенатор сказал, что Дональд Трамп, выступающий против сенатского законопроекта о границе, имеет "большое влияние на Палату представителей и особенно на Джонсона".

Республиканцы в Сенате считают, что именно поэтому МакКоннелл выдвинул идею о возможном расторжении связи между украинскими деньгами и безопасностью границы, сказав коллегам, что принять пакет мер по безопасности границы во время праймериз президентских выборов республиканцев будет затруднительно.

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Помощник республиканцев в Сенате сказал, что МакКоннелл, похоже, ищет выход, чтобы отделить финансирование Украины от законопроекта о безопасности границ.

Сенатор от Республиканской партии, принявший участие в специальной конференции по финансированию Украины, сказал, что МакКоннелл "закладывает предпосылку" для перемещения финансирования Украины без компонентов реформы границы, и предположил, что он может попытаться включить военную помощь Украине в обычный пакет расходов для финансирования правительства до конца этого года.

Конгресс должен принять два пакета финансирования до 1 и 8 марта во избежание частичного прекращения работы правительства.

Представитель Сената от республиканцев Джон Тун, первый заместитель МакКоннелла, заявил журналистам в четверг, что лидеры все еще надеются принять финансирование Украины и реформы безопасности границы в одном пакете, но признал, что законопроект стоит на "критическом моменте", и лидерам, возможно, придется перейти к "плану Б", при этом не уточнив, что именно этот план предполагает.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине, ради победы на выборах.

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