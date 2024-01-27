Експерт припустив, коли закінчиться "снарядний голод" у ЗСУ

Ймовірно, Україна навесні отримає потік артилерійських снарядів. Ключове питання полягає передовсім в спроможностях виробництва.



Про це в ефірі телемарафону військовий експерт Павло Нарожний.



"По артилерійських боєприпасах в першу чергу треба зараз розмовляти про Європу, бо в США – бюджетний процес. Європа готова нам поставляти і тут питання стоїть більше в спроможності виробництва. І мова йде про те, що, на жаль, Європа дуже довго недооцінювала і зменшувала виробництво. В цьому році вони почали інвестувати", – вважає експерт.

За його словами, зокрема, розширення виробництва снарядів вже розпочалося в Норвегії, Франції та Німеччині. На жаль, це не швидкий процес. Йдеться про місяці до того моменту, як ми побачимо новий потік.

"Ми бачимо, що Болгарія почала запускати законсервовані заводи ще радянських часів. Мова йде про радянські калібри, але в нас таких стволів дуже багато – 122-й, 152-й калібри, які ми можемо використовувати дуже успішно. Тому я очікую, що приблизно навесні ми отримаємо потік артилерійських снарядів", – підсумував Павло Нарожний.

Раніше Нарожний сказав, чи є у ворога можливість відновити серйозний наступ на сході.

Читайте також: