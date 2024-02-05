"Оборонка" РФ не здатна забезпечити технікою резерви армії - ISW

Російська оборонна промисловість не зможе повністю забезпечити технікою та озброєнням нові резерви, навіть попри здатність армії підтримувати нинішній темп операцій.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни ISW.

"Російська промисловість здатна виробляти близько 250-300 нових та ґрунтовно модернізованих танків щорічно. Водночас оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити резерви РФ, незважаючи на постійні зусилля Росії з розширення російської ОПБ. Оперативний і стратегічний резерви, як правило, не є боєздатними", - сказано в звіті аналітиків.

Крім того, окупанти можуть ремонтувати щорічно близько 250-300 танків, які перебували на тривалому зберіганні або зазнали пошкоджень на полі бою, вважає український військовий оглядач Костянтин Машовець.

За оцінками ISW, Москва матиме можливість розширити свою "оборонку" і накопичити ресурси, якщо підтримуватиме ініціативу на всій території воєнних дій протягом 2024 року, хоча навряд чи в достатній мірі, щоб забезпечити велику кількість мобілізованих резервістів або призовників.

"Концентрація російських резервів по всій території України, про яку повідомляється, значною мірою збігається з пріоритетами Росії на фронті, але не обов'язково свідчить про майбутні російські операції", - вважають експерти.

Російські війська наразі мають у резерві 17 полків, 16 батальйонів і дві тактичні групи полково-батальйонного рівня. Загальна чисельність російського особового складу в резервних підрозділах становить близько 60-62 тис. осіб, але російські війська оснастили зброєю і спорядженням лише близько 20 тисяч резервістів тактичного і оперативно-тактичного рівня.

Раніше стало відомо, що влада Росії всіляко намагається максимально поставити бізнес на воєнні рейки, проте кількість озброєння, яке має країна-агресорка, навряд чи дозволить їй для повторити якийсь масштабний наступ на Україну 2024 року.

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