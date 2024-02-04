Разведка Британии объяснила, для чего тысячи "вагнеровцев" остаются в Беларуси

Длительное присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России.

На территории Беларуси на сегодняшний день находится не менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнер ", используемых в качестве инструкторов.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Британские аналитики отмечают, что "Вагнер" почти точно помогает учить белорусских военных и силовиков",

"В Беларуси, скорее всего, находится меньше тысячи "вагнеровцев", тогда как в период наибольшего присутствия после июня 2023 года их там было около 8000", — говорится в сообщении.

Вряд ли самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко захочет расширить использование боевиков ЧВК "Вагнер", например, в рамках действий белорусских силовых структур внутри страны или для охраны границы.

"Длительное присутствие "вагнеровцев" в Беларуси почти наверняка играет на руку России в ведении боевых действий, поскольку это заставляет Украину поддерживать оборонные позиции и покидать личный состав на границе с Беларусью", – добавляют в обзоре.

Между тем, в России сформировали новый специальный штурмовой отряд "Шторм гладиатор" из завербованных на войну против Украины заключенных.

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