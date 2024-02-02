Разведка Британии озвучила серьезную проблему, подрывающую эффективность армии РФ

У россиян на фронте загорелась еще одна проблема.

Коррупционные схемы в армии оккупантов подрывают эффективность войск РФ.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Британские аналитики выявили схемы коррупции и систему взяточничества среди военных РФ и их командиров. Взятки требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительское удостоверение, избегание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.

Набор таких "услуг" был расширен путем включения справок о ранениях, наград за участие в "специальной военной операции" и избегания отправки на боевое задание.

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"Коррупция уже давно является проблемой в российских вооруженных силах и напоминает о журналисте Дмитрии Холодове, который расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве в 1994 году", — говорится в сообщении.

Там добавили, что добиться значительного прогресса в снижении уровня коррупции армии РФ будет сложно.

Добавим, на днях разведка Великобритании проанализировала данные о дальнейшей судьбе воевавших в Украине остатков "Группы Вагнера ", а в прошлом году летом попытались осуществить мятеж в РФ.

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