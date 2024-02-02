Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Разведка Британии озвучила серьезную проблему, подрывающую эффективность армии РФ

Разведка Британии озвучила серьезную проблему, подрывающую эффективность армии РФ

Армия РФ / Фото: Associated Press

У россиян на фронте загорелась еще одна проблема.

Коррупционные схемы в армии оккупантов подрывают эффективность войск РФ.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Британские аналитики выявили схемы коррупции и систему взяточничества среди военных РФ и их командиров. Взятки требовали за различные "услуги", такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительское удостоверение, избегание дисциплинарных взысканий за использование смартфонов или пьянство.

Набор таких "услуг" был расширен путем включения справок о ранениях, наград за участие в "специальной военной операции" и избегания отправки на боевое задание.

"Коррупция уже давно является проблемой в российских вооруженных силах и напоминает о журналисте Дмитрии Холодове, который расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве в 1994 году", — говорится в сообщении.

Там добавили, что добиться значительного прогресса в снижении уровня коррупции армии РФ будет сложно.

Добавим, на днях разведка Великобритании проанализировала данные о дальнейшей судьбе воевавших в Украине остатков "Группы Вагнера ", а в прошлом году летом попытались осуществить мятеж в РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация