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Розвідка Британії озвучила серйозну проблему, яка підриває ефективність армії РФ

Розвідка Британії озвучила серйозну проблему, яка підриває ефективність армії РФ

Армія РФ / Фото: Associated Press

У російської армії спалахнула ще одна проблема.

Корупційні схеми в армії окупантів підривають ефективність військ РФ.

Про це йдеться у новому звіті розвідки Британії.

Британські аналітики виявили схеми корупції та систему хабарництва серед військових РФ та їхніх командирів. Хабарі вимагали за різні "послуги", такі як: відпустка, атестація з фізичної підготовки, військове звання, водійське посвідчення, уникнення дисциплінарних стягнень за використання смартфонів або пиятику.

Набір таких "послуг" було розширено шляхом включення довідок про поранення, нагород за участь у "спеціальній військовій операції" та уникнення відправки на бойове завдання.

"Корупція вже давно є проблемою в російських збройних силах і нагадує про журналіста Дмитрія Холодова, який розслідував військову корупцію в 1990-х роках і був убитий в Москві 1994 року", - йдеться у повідомленнію.

Там додали, що досягнути значного прогресу у зниженні рівня корупції армії РФ буде важко.

Додамо, днями розвідка Великої Британії проаналізувала дані про подальшу долю залишків "Групи Вагнера", які воювали в Україні, а торік влітку спробували здійснити заколот у РФ.

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