Мариупольцы жили своей спокойной жизнью, пока россияне не пришли их "освобождать".

Так называемый "мэр" временно оккупированного Мариуполя Олег Моргун получил предложение от матери одного из участников блокады города обустроить "аллею славы". Женщина предложила выделить отдельное место для захоронения "героев сво". Предложение, говорит оккупационный руководитель, будет рассмотрено.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Оккупанты делают все, чтобы героизировать убийц, которые уничтожали Мариуполь и убивали его мирных жителей. В городе создают муралы, памятные доски на стенах школ с захватчиками", — отмечают в горсовете.

Все хорошо знают, что Мариуполь был мирным украинским городом, пока туда не пришли российские оккупанты. Они почти три месяца держали мариупольцев в блокаде, убили десятки тысяч мирных людей и сравняли с землей более 2 000 жилых домов.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин цинично заявил, что к началу февраля 2024 года почти все многоквартирные дома Мариуполя были восстановлены. Мариупольцы же утверждают: все совсем не так.

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