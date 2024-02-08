Бараки без канализации: куда Россия селит мариупольцев, жилье которых разрушило

Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин раскрывает ситуацию с жилищным строительством на временно оккупированной территории Донецкой области, где рашисты планируют построить 147 000 м² ипотечного жилья.

Об этом он рассказал в эфире "Эспрессо".

По данным Забавина, кафиры планируют построить и сдать в эксплуатацию 147 000 м² ипотечного жилья на временной оккупированной территории Донецкой области: «Если мы поделим это на среднее количество квадратных метров квартиры, а затем еще дома, то выйдет примерно 28 домов. Заявляют об этом так масштабно, но если мы сделаем сравнительную характеристику, что кафиры в Мариуполе повредили и уничтожили более 2000 многоэтажных, это 1,5 процента”.

Также появилась информация о том, что оккупанты в самом центре Мариуполя начали сносить Дом связи, который они уничтожили еще в марте 2022 года. Вероятно, там будут построены жилые квартиры для продажи.

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“Там строят под ипотеку, то есть речь идет о заработке окупантов на временно оккупированной территории. То есть людям, которые там проживали, не собираются выдавать жилье, выдают им жилье как правило в окрестностях города, где строят в прямом смысле бараки: трехэтажные дома, представьте себе, не подключенные к системе центральной канализации — это реально бараки, в которых даже двери после монтажа не закрываются, пошла посадка по дому, потому что там от фундамента только одно название”, — отметил Забавин.

"Чтобы все понимали, соблюдение каких-то норм строительства вообще — этого нет... по строительству так называемого социального жилья и то же, что там оккупанты продают по 1000-1200$ за квадратный метр в так называемую ипотеку — там тоже идет полное несоблюдение норм", — сказал депутат Мариупольского городского совета и добавил, что после деоккупации нужно будет все это сносить, потому что жить там опасно.

Основным покупателем этих некачественных квадратных метров граждане России — те, кого завозят работать.

“Какую цель они ставят перед собой? Первую — заработать, вторую цель — привязать тех гастарбайтеров, своих послушных рабов, которых они отвезли из разных отдаленных уголков своей террористической страны в Мариуполь, чтобы заменить местное население и хотя бы уравнять его. Как можно привязать человека, выдав ему кредитование на 20-30 лет, и будут они платить эту ипотеку и проживать на временно оккупированной территории», — подытожил Забавин.

Напомним, оккупированный Мариуполь находится на грани эпидемии.

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