Экс-президент Чили Пиньера разбился на вертолете: его тело достали из озера

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в авиакатастрофе – его вертолет упал на юге страны.

Об этом сообщает Reuters.

Вертолет, на борту которого находились 74-летний Пиньера и еще три человека, упал в озеро. Бывший президент был обнаружен мертвым после того, как спасатели прибыли на место происшествия. Остальные трое пассажиров выжили. Тело бывшего президента достали из озера.

Фото: Associated Press

Два источника сообщили Reuters, что вертолетом руководил сам Пиньера. Он часто делал это.

74-летний Пиньера — бизнесмен и инвестор, занявшийся политикой в 90-е годы. Его избирали президентом дважды в четырехлетние сроки, в 2010 и 2018 годах. Forbes оценивает его состояние в $2,7 миллиарда — он был одним из самых богатых людей в Чили.

Напомним, в Мадриде разбился вертолет. Он упал прямо на оживленную трассу, где столкнулся с автомобилем.

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