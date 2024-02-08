Экс-президент Чили Пиньера разбился на вертолете: его тело достали из озера

Что стало причиной крушения, пока неизвестно.
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в авиакатастрофе – его вертолет упал на юге страны.
Об этом сообщает Reuters.
Вертолет, на борту которого находились 74-летний Пиньера и еще три человека, упал в озеро. Бывший президент был обнаружен мертвым после того, как спасатели прибыли на место происшествия. Остальные трое пассажиров выжили. Тело бывшего президента достали из озера.
Два источника сообщили Reuters, что вертолетом руководил сам Пиньера. Он часто делал это.
74-летний Пиньера — бизнесмен и инвестор, занявшийся политикой в 90-е годы. Его избирали президентом дважды в четырехлетние сроки, в 2010 и 2018 годах. Forbes оценивает его состояние в $2,7 миллиарда — он был одним из самых богатых людей в Чили.
Напомним, в Мадриде разбился вертолет. Он упал прямо на оживленную трассу, где столкнулся с автомобилем.
Читайте также: